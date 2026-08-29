Сила в единстве: ветераны СВО обсудили поддержку семей и карьеру на форуме «Вместе победим»

11:35, 29 августа 2026, ПАИ

Пленарное заседание «СВОИ» состоялось на Всероссийском форуме ветеранов специальной военной операции «Вместе победим». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе фонда «Защитники Отечества».

Встреча объединила участников СВО, государственных деятелей, представителей общественных организаций для открытого диалога о профессиональной реализации, семейных ценностях и культурном наследии участников спецоперации.

Открывая пленарную сессию, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева подчеркнула, что в этом году форум проходит в новом формате и в центре внимания ветераны СВО и их семьи.

«Мы предложили ветеранам СВО самим рассказать свои истории, от первого лица. Обратная связь защитников очень важна для совершенствования системы поддержки, а их личный опыт вдохновляет других героев ставить перед собой новые цели после возвращения, развиваться и достигать высот», – сказала она.

Боевой опыт и лидерские качества помогают ветеранам решать задачи в гражданской жизни и становятся прочной основой для воспитания молодого поколения, отметил Герой России, выпускник президентской кадровой программы «Время героев», председатель правления «Движения первых» Артур Орлов.

По его словам, форум стал пространством всесторонней поддержки защитников Отечества, их семей и товарищей, а в единстве фронта и тыла всех поколений и заключается главная сила России.

Врач-хирург Сергей Гудожников, получив тяжёлое ранение, продолжил службу в медицинской роте, доказав, что профессиональный долг не ограничивается рамками одной специальности. Во время реабилитации он написал книгу «Сердце добровольца», а сегодня работает над новым проектом, сохраняя для будущих поколений истории героев современности.

Ветераны Максим Колесниченко и Иван Музыкин обсудили вопросы переквалификации, оценки сильных сторон и применения ветеранами военного опыта в гражданской жизни, а также роль семейных ценностей как в боевых условиях, так и при восстановлении после ранения.

В свою очередь, кавалер ордена Мужества, трёхкратный чемпион мира по бегу среди параатлетов Сергей Таныгин рассказал, как стойкость, дисциплина и умение преодолевать трудности помогли ему добиться высоких результатов.

Участники форума также провели интерактив «Семейный альбом»: показывали личные фотографии и делились историями о близких. Модераторы пообщались с ветеранами в зале и подчеркнули важность сохранения семейной памяти, связи поколений и человеческого тепла даже в самые непростые времена.