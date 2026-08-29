Как провести последние летние выходные, посоветовали псковичам

11:01, 29 августа 2026, ПАИ

Чем заняться в последние летние выходные, порекомендовал жителям и гостям глава города Пскова Борис Елкин в своём канале в мессенджере МАХ.

Погрузиться в богатую историю региона можно на выставке «Россия начинается здесь». Она будет работать в Финском парке в субботу с 12:00 до 22:00 и в воскресенье с 13:00 до 21:00.

Также каждый может отчеканить себе на память псковскую монету на тематической площадке «Монетный двор» в Псковском кремле (Кремль, 4) в субботу с 12:00 до 15:00.

Жителям и гостям города предлагают отправиться на краеведческую прогулку в деревню Кусва с улицы Кузбасской Дивизии, 19. Старт в субботу в 10:00.

Кроме того, можно посетить творческий вечер псковского поэта в библиотеке имени Василёва (площадь Ленина, 3). Мероприятие начнётся сегодня в 15:00. Позднее, в 18:30, здесь же пройдёт показ фильма «Ангелы Ладоги».

Помимо этого, для любителей спорта организуют краеведческую пробежку. Она стартует возле Покровской башни на Кузнецкой улице, 3 (Покровский бастион, со стороны реки) в воскресенье в 19:00.

«Всем приятных выходных!» – заключил Борис Елкин.