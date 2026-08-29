Девять муниципалитетов презентуют себя сегодня на выставке «Россия начинается здесь» в Пскове

12:10, 29 августа 2026, ПАИ

Девять муниципалитетов презентуют себя сегодня на выставке «Россия начинается здесь» в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

С 12:00 в Финском парке продолжаются презентации муниципальных округов Псковской области. Гостей ждут новые истории, творческие выступления, мастер-классы и уютная атмосфера праздника.

«Приходите знакомиться с районами, поддерживать артистов и открывать для себя Псковскую область заново. Мы ждём вас на площадках выставки!» – отметили в дирекции.

Также сегодня псковичей приглашают на бокс, йогу и брейкинг на молодёжной площадке в Финском парке.

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.

Ранее сообщалось, что Усвятский, Красногородский, Пустошкинский и Локнянский муниципальные округа представили свои презентации.