Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами учителей

17:43, 06 ноября 2019, ПАИ

Росстат назвал регионы с самыми высокими и самыми низкими зарплатами учителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчёт ведомства.

В первом случае лидером стали школы Чукотки, где учителя в среднем зарабатывают чуть больше 99 тысяч рублей. Также в тройку лидеров вошли Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва. В этих субъектах России учителя получают по 97,53 тысяч и 97,282 тысяч рублей соответственно.

Самые маленькие зарплаты у учителей зафиксированы в Северной Осетии. Там педагоги получают меньше 22 тысяч рублей. Также низкие зарплаты у учителей Кабардино-Балкарии (22, 139 тысяч рублей) и Карачаево-Черкесии (22, 203 тысяч рублей).

По итогам девяти месяцев текущего года средняя зарплата педагогического работника организаций общего образования составила 40 тысяч 377 рублей.