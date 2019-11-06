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Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами учителей

Росстат назвал регионы с самыми высокими и самыми низкими зарплатами учителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчёт ведомства.

В первом случае лидером стали школы Чукотки, где учителя в среднем зарабатывают чуть больше 99 тысяч рублей. Также в тройку лидеров вошли Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва. В этих субъектах России учителя получают по 97,53 тысяч и 97,282 тысяч рублей соответственно.

Самые маленькие зарплаты у учителей зафиксированы в Северной Осетии. Там педагоги получают меньше 22 тысяч рублей. Также низкие зарплаты у учителей Кабардино-Балкарии (22, 139 тысяч рублей) и Карачаево-Черкесии (22, 203 тысяч рублей).

По итогам девяти месяцев текущего года средняя зарплата педагогического работника организаций общего образования составила 40 тысяч 377 рублей.

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