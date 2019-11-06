Более 75% россиян не откладывают деньги на пенсию

19:34, 06 ноября 2019, ПАИ

75,5% жителей крупных городов России не откладывают деньги на будущую пенсию, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса Райффайзенбанка, проведенного в 14 городах России.

Регулярно пенсионные накопления делают 8,3% россиян, 16,3% респондентов откладывают часть сбережений периодически, 36,9% опрошенных рассказали, что хотели бы формировать накопления, но такой возможности у них нет, а 38,6% просто не откладывают на пенсию.

Подавляющее большинство опрошенных ожидают, что их пенсия не будет превышать 20 тысяч рублей. 22% предположили, что размер их пенсии будет меньше 10 тысяч рублей.