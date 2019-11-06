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Общество

Минобрнауки: Проект ПсковГУ по непрерывному образованию вошел в десятку лучших

Проект Псковского государственного университета, который направлен на обучение граждан на дополнительных профессиональных программах, прошёл конкурсный отбор и оказался в десятке лучших по мнению экспертов Минобрнауки.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, по итогам конкурса инициатива ПсковГУ набрала 950 баллов. Проект опорного вуза Псковской области отстал от первого места всего на 20 баллов.

В следующем году благодаря реализации данного проекта более 4 тысяч человек смогут бесплатно пройти обучение в ПсковГУ по семи программам дополнительного образования. Все программы подобраны и проработаны с точки зрения потребности Псковской области. При этом для реализации проекта будет создана новая инфраструктура, а обучение будет проходить с помощью новых образовательных технологий, в том числе и дистанционных.

В частности, программы допобразования будут касаться управления в общественном секторе и бизнес-структурах, сити фермерства, цифровой экономики, обращения с отходами, оказания первой помощи и энергосбережения.

По мнению руководства ПсковГУ, реализация данного проекта позволит жителям Псковской области пройти обучение бесплатно, повысить квалификацию и тем самым расширить свои карьерные возможности.

Проект «Обучение граждан по программам непрерывного образования в образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения» входит в федеральный проект «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование». Организаторами отбора проектов выступило министерство науки и высшего образования. Всего на участие в конкурсе была подана 81 заявка.

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