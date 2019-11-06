Очаг бешенства ликвидируют в Новоржевском районе

19:20, 06 ноября 2019, ПАИ

В деревне Хортово Новоржевского района ветеринарная служба муниципалитета проводит мероприятия по ликвидации эпизоотического очага заболевания бешенством. Комплекс мер проводится в соответствии с подписанным указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на комитет по ветеринарии Псковской области.

В настоящий момент экстренные карантинные мероприятия в деревне Хортово завершены. Однако специалисты проводят противоэпизоотические меры и на территории угрожающей зоны, которая охватывает деревни Жары, Жуково, Жадрицы и Коротели Новоржевского района.

В профильном комитете отметили, что в деревне Хортово и на территории угрожающей зоны на период проводимых мероприятий запрещено проводить выставки собак и кошек, вывозить их за территорию очага бешенства, продавать домашних животных, вести отлов диких животных.

Карантин вводится до истечения двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством. При этом сотрудники ветеринарной службы проведут разъяснительную работу с населением и провакцинируют домашних животных.

Руководитель регионального комитета по ветеринарии Вера Баданина отметила, что Псковской области регистрируется все меньше случаев бешенства. По её словам, это стало возможным благодаря масштабной вакцинации диких животных. За три года в регионе разложено более 1,5 млн доз антирабической вакцины. Это позволило осуществить иммунизацию диких животных во всех районах региона. В этом году Псковская область получила около 400 тысяч доз.