Совместные учения эстонских и псковских пожарных прошли в рамках программы приграничного сотрудничества

20:12, 06 ноября 2019, ПАИ

В Эстонии на территории волостного управления Алутагузе состоялись совместные учения эстонских и псковских пожарных дружин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

В мероприятии приняли участие главы сельских поселений вместе с членами добровольных пожарных дружин. Псковский район представляли дружинники из Завеличенской, Карамышевской, Писковичской, Торошинской, Тямшанской и Ядровской волостей. Участниками являлись также представители администраций Гдовского, Палкинского и Печорского районов, а также волостного управления Алутагузе.

В рамках учений пожарные продемонстрировали существующий алгоритм действий при возникновении возгорания. В частности, участники мероприятия отработали механизм быстрого реагирования в случае поступления сигнала тревоги и показали навыки действий в чрезвычайных ситуациях при тушении пожара.

Учения прошли в рамках реализации международного проекта ER126 «Совместные действия по улучшению местных пожарно-спасательных служб для защиты лесов и населенных пунктов в пограничной зоне Эстония-Россия» - «Локализация пожара» программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов. Администрация Псковского района является ведущим партнером данного проекта.

По мнению обеих сторон, такой формат совместных учений способствует обмену существующими в добровольных пожарных дружинах техниками пожаротушения и позволяет проработать различные сценарии развития ситуации и найти оптимальные варианты действий, чтобы минимизировать последствия возгораний и обезопасить жизнь людей. В дальнейшем такие совместные учения пройдут на территории каждого из партнеров проекта.