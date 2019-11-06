59 человек погибли на пожарах в Псковской области за 10 месяцев

21:28, 06 ноября 2019, ПАИ

С января по октябрь текущего года в Псковской области на объектах и в жилом секторе произошли 5 тысяч 399 пожаров. В них погибли 59 человек, в том числе 3 ребенка, а травмы получили 56 человек. Пожары нанесли материальный ущерб в размере 65 млн 507 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Из числа погибших людей 30 человек пенсионного возраста, 19 – лица без определенного рода деятельности, 6 – рабочие, 1 – инвалид, 3 – дети.

Основными причинами пожаров по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнем (4 тысячи 772 случая), нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования (229 случаев), нарушение правил устройства и эксплуатации печи (209 случаев), поджоги (113 случаев), на транспорте (47 случаев), прочие причины (29 случаев).