Псковичей приглашают на многопрофильную инженерную олимпиаду «Звезда»

23:02, 06 ноября 2019, ПАИ

В Пскове стартует многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда». Её проводят региональное отделение союза машиностроителей России и Псковский государственный университет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Для того чтобы принять участие в олимпиаде необходимо являться учащимся 6-11 классов общеобразовательных школ города и области, а также пройти отборочный этап в форме выполнения олимпиадных заданий по двум предметам: русскому языку и истории. Их можно пройти очно на площадках ПсковГУ и в режиме online на официальном сайте олимпиады (для прохождения интернет-тура необходимо зарегистрироваться на сайте c 15 по 30 ноября).

Очный отборочный этап по русскому языку состоится 9 ноября с 11:00 до 14:00 на площадке ПсковГУ (улица Ленина, 2, аудиториях 63 и 96), по истории – 21 ноября с 16:00 до 19:00 в аудиториях 96, 98.

Информацию по результатам тестирования можно будет посмотреть на сайте здесь>>>

Победителям и призерам олимпиады предоставляются льготы при поступлении на 1 курс ПсковГУ и другие вузы страны.

В пресс-службе ПсковГУ отметили, что опорный вуз региона решил поддержать молодой динамично развивающийся проект, поэтому и стал партнером проведения олимпиады «Звезда». При этом в вузе отметили, что в прошлом году олимпиаду впервые провели в Псковской области на площадке ПсковГУ по направлению естественных наук – физике и математике. В этом году в олимпиаде два тура – по русскому языку и истории, предметам, по которым ПсковГУ не проводит собственные олимпиады, поэтому и было принято решение поддержать проект.