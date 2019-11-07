Ветхие дома предложили ремонтировать за счет россиян

09:00, 07 ноября 2019, ПАИ

Ветхое жилье с износом более 70% предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного. Как пишет газета «Известия», в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России пояснили, что для таких домов планируется разработать отдельные подпрограммы капремонта.

По решению местных властей возможно софинансирование из регионального и муниципального бюджетов, добавили в ведомстве. Эту инициативу Минстроя обсудят на парламентских слушаниях в Государственной думе 7 ноября.

Отмечается, что разработка подпрограммы предусматривается новым законопроектом по расселению аварийного жилья. Президент России Владимир Путин в своем майском указе поставил перед правительством задачу устойчивого сокращения аварийного фонда.

Сейчас в стране 25 млн квадратных метров таких домов. По оценкам опрошенных «Известиями» экспертов, если речь идет только о поддерживающем ремонте, взносы россиян вряд ли существенно повысятся.