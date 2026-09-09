В Островском районе почтили память подпольщиков, расстрелянных 83 года назад

16:36, 09 сентября 2026, ПАИ

Траурный митинг, посвящённый 83-й годовщине гибели группы островских подпольщиков, прошёл у обелиска в Тишинском лесу Островского района. Об этом ПАИ сообщили в редакции газеты «Островские вести».



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»

















В памятном мероприятии приняли участие ветераны, члены семей молодогвардейцев – дочь и внучка Милы Филипповой, сотрудники местной администрации, представители молодёжных общественных организаций, педагоги и местные жители. Сотрудники и воспитанники Дома спорта и творчества подготовили тематическую программу с чтением стихов и рассказом о героях-подпольщиках.

Председатель Совета ветеранов Островского района Вячеслав Коев напомнил собравшимся о подвиге подпольщиков: «Наши подпольщики – настоящие герои. Ведь чтобы решиться создать подпольную организацию во время войны, нужно было обладать большим мужеством, смелостью и отвагой. Зная, что за нарушение правил фашистами полагался расстрел, наши молодогвардейцы продолжали свою работу – добывали оружие, боеприпасы и лекарства для советских бойцов, приближая победу. Вечная им память!»

В рамках памятного дня состоялась церемония посвящения островских школьников в члены «Движения первых». Руководитель местного отделения Ирина Смирнова зачитала клятву, после чего новым участникам движения вручили значки.

Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к обелиску и захоронению подпольщиков.