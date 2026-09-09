Ливни накроют Псковскую область 10 сентября

17:01, 09 сентября 2026, ПАИ

Ливни накроют Псковскую область 10 сентября. Сообщение об этом опубликовано в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону на платформе MAX.

«Ливни ожидаются местами по Псковской области днём 10 сентября. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб – 112», – говорится в сообщении.

Напомним, 10 сентября в регионе также прогнозируют грозы.