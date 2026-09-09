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Общество

«Каждый вопрос услышан»: депутат Госдумы встретился с жителями Красногородского района

Актуальные вопросы обсудили на встрече с жителями Красногородского района депутат Госдумы РФ Александр Козловский, глава муниципалитета Валентина Понизовская, помощник сенатора Алексея Наумца, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева и советник губернатора Псковской области Павел Гомон. Об этом депутат сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

Фото здесь и далее из канала Александра Козловского в мессенджере MAX

Встречи прошли в деревнях Покровское и Блясино, а также в самом Красногородске.

«В Покровском прозвучало интересное предложение от семейной пары, которая уже 50 лет вместе: предусмотреть дополнительные меры поддержки для супругов, проживших в браке много лет. Инициатива хорошая, обязательно посмотрим, какие возможности здесь есть», – отметил Александр Козловский.

Сразу несколько вопросов касались связи. При отключении электричества перестаёт работать и мобильная вышка – деревня фактически остаётся без связи. Жители предложили предусмотреть для оборудования резервный источник питания. Кроме того, есть вопросы и к качеству мобильной связи в Золотово, Мозулях, Барашково и Агарышево.

Также участники встречи поговорили о работе почтового отделения в Покровском. У муниципалитета есть возможность предоставить для него более комфортное помещение.

«Ещё одна серьёзная тема – состояние линий электропередачи. Последние масштабные отключения вновь показали, насколько уязвима эта инфраструктура. Понятно, что здесь невозможно решить всё одним ремонтом: требуется системная модернизация и серьёзное финансирование. Но проблему нужно последовательно снимать», – подчеркнул депутат Госдумы.

В Красногородске состоялась встреча с активистами ТОС на улице Матросова, 12. За несколько лет здесь реализовали уже четыре проекта: благоустроили двор, установили вазоны, беседку и качели, разбили клумбы. В 2025 году появилась крытая контейнерная площадка, а в этом году жители занимаются обустройством спортивной площадки за домом.

«Но есть проблема, которую силами одного ТОС не решить, – качество воды. Скважина, которой пользуются жители, работает ещё с 1949 года. В перспективе Красногородску нужна серьёзная модернизация системы водоснабжения. Глава округа Валентина Понизовская рассказала, что на следующий год уже рассматривается возможность модернизации объектов, обеспечивающих эту территорию водой, с привлечением разных источников финансирования», – рассказал Александр Козловский.

В Блясино жители также подняли вопрос условий работы почтового отделения. Прозвучали и дорожные вопросы – жители просят подсыпать дорогу в деревне Рябы, так как из-за глинистого грунта проезд там особенно сложный. Обратили внимание и на подъезд к Борисоглебскому кладбищу – поблизости нет населённых пунктов, поэтому нормального дорожного сообщения фактически нет.

«Где-то вопрос можно решить на уровне муниципалитета, где-то необходимо подключать регион, федеральные структуры или конкретные организации. Но главное – каждый вопрос услышан и зафиксирован», – заключил депутат.

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