Две дороги отремонтируют в Великих Луках
Две автомобильные дороги местного значения отремонтируют в Великих Луках до 30 июня 2027 года. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
В перечень объектов включены два участка: участок улицы Щорса от Революционной до Михаила Глушанкова, а также улица Мелиораторов. Муниципальный контракт на ремонт дорожного полотна объявлен управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города. Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 52 445 771,61 рубля.
В рамках контракта подрядчику предстоит выполнить фрезерование изношенного асфальтового покрытия, укладку выравнивающего слоя из щебёночно-песчаной смеси и финишного асфальтобетонного покрытия. Также будут отремонтированы тротуары, установлены новые бортовые камни и отрегулированы крышки колодцев.
Финансирование осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Великие Луки». Источники средств – областной бюджет (99 %) и бюджет городского округа (1 %).
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