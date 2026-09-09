Две дороги отремонтируют в Великих Луках

16:55, 09 сентября 2026, ПАИ

Две автомобильные дороги местного значения отремонтируют в Великих Луках до 30 июня 2027 года. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

В перечень объектов включены два участка: участок улицы Щорса от Революционной до Михаила Глушанкова, а также улица Мелиораторов. Муниципальный контракт на ремонт дорожного полотна объявлен управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города. Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 52 445 771,61 рубля.

В рамках контракта подрядчику предстоит выполнить фрезерование изношенного асфальтового покрытия, укладку выравнивающего слоя из щебёночно-песчаной смеси и финишного асфальтобетонного покрытия. Также будут отремонтированы тротуары, установлены новые бортовые камни и отрегулированы крышки колодцев.

Финансирование осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Великие Луки». Источники средств – областной бюджет (99 %) и бюджет городского округа (1 %).