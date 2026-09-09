В России хотят увеличить число такси с детскими креслами

16:22, 09 сентября 2026, ПАИ

В России планируют увеличить количество автомобилей такси, оборудованных детскими креслами, а также подготовить больше водителей для перевозки пассажиров с детьми. Об этом сообщил Минтранс России, пишет РИА Новости.

Ведомство утвердило дорожную карту по повышению доступности такси для семей с детьми. Документ разработан совместно с «Яндексом».

Еще одно направление работы — поддержка многодетных семей. Сейчас в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске проходит эксперимент со скидками на поездки в такси для членов многодетных семей. По итогам планируется разработать систему субсидирования, которую в дальнейшем смогут распространить на другие регионы.

Глава Минтранса Андрей Никитин отметил, что утвержденный план должен сделать поездки для пассажиров с детьми более удобными и надежными.

В министерстве также сообщили о подготовке поправок в федеральное законодательство о такси. После согласования их планируют направить на рассмотрение.