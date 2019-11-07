Российские военные впервые отработали действия ударных групп беспилотников

09:18, 07 ноября 2019, ПАИ

Российские военные на учениях «Центр - 2019» впервые отработали элементы «войны будущего» — действия ударных групп беспилотных летательных аппаратов, пишет газета «Известия».

Отмечается, что во время маневров беспилотники, используя радиотехнические средства разведки и радары, вели «боевые действия» автономно, не прибегая к помощи других систем вооружения.

Так, дроны держали в постоянном напряжении один из районов сосредоточения войск условного противника, а на поле боя искали цели, классифицировали их и поражали. В первую очередь атакам подверглись важные объекты в тылу вероятного врага — штабы и узлы связи.

Без внимания беспилотники не оставили и особо ценную военную технику — комплексы прифронтовой ПВО. По мнению экспертов, в будущем роль дронов во время боевых действий будет только возрастать.