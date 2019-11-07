Пожилой мужчина погиб под колесами автомобиля в Невеле

09:22, 07 ноября 2019, ПАИ

70-летний пешеход погиб в дорожно-транспортном происшествии в Невеле 6 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За рулем автомашины ВАЗ-21140 находился 24-летний водитель. Пожилой невельчанин был сбит, когда тот шел по проезжей части дороги в попутном направлении около 20:55 на улице Ленкомунны в Невеле. Пенсионер скончался на месте ДТП. По данному факту ведется проверка.

В тот же день около 20:15 у одного из домов на Псковском шоссе в Печорах автомобиль под управлением 34-летнего водителя сбил 19-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С черепно-мозговой травмой ее госпитализировали в больницу.