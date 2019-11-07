Получившую контракт на ремонт больницы в Печорах компанию внесли в реестр недобросовестных

09:30, 07 ноября 2019, ПАИ

Компанию «ВАМ-СТРОЙ», получившую контракт на ремонт Печорской районной больницы, внесли в Реестр недобросовестных поставщиков. Законность данного решения антимонопольщиков подтвердил Арбитражный апелляционный суд, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФАС по Псковской области.

В 2019 году компания получила контракт стоимостью около 10 миллионов рублей на ремонт учреждения здравоохранения в Печорах. Вскоре после победы представители подрядчика заявили о том, что часть работ выполнить невозможно. Так, была названа невыполнимой огнезащитная обработка поверхностей, поскольку у «ВАМ-СТРОЙ» нет лицензии на данный вид работ. Компания попросила убрать из техзадания эти работы, либо контракт не будет подписан.

Заказчик отклонил данные претензии, поскольку в соответствии с Гражданским кодексом РФ на данный вид работ можно привлечь субподрядчиков.

В итоге предприятие отказалось от подписания контракта, а заказчик передал материалы торгов в УФАС для рассмотрения дела о включении ее в Реестр недобросовестных поставщиков. Антимонопольщики включили компанию в данный список, но та обжаловала решение. При рассмотрении материалов поставщик сообщал о технических проблемах с подписанием контракта, но комиссия управления и позднее суды постановили, что трудности технического характера бездоказательны и не подтверждают добросовестность «ВАМ-СТРОЙ». Отмечалось, что ссылка на неисправность компьютерной техники противоречит данным Сбербанка АСТ о наличии фактов подтверждения работы в системе в дни подписания контракта.

Компания «ВАМ-СТРОЙ» и ее учредители внесены в «черный список» и полтора года не смогут принимать участие в торгах. В случае если заявка все же будет подана, она должна быть отклонена.