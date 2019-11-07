ФОТОФАКТ: Фонари не горят над оживленным пешеходным переходом в Восточном проезде в Пскове

09:35, 07 ноября 2019, ПАИ

В Пскове в Восточном проезде, ведущем к круговому движению на улице Кузбасской Дивизии вблизи торгово-развлекательного комплекса «Акваполис», над пешеходным переходом не горят фонари. Об этом горожанин Алексей Кучеренко написал на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

По словам псковича, фонари не работают уже продолжительное время. «В связи с ранним наступлением темноты, постоянными осадками и большим трафиком есть высокая опасность здоровья и жизни пешеходов. Прошу устранить данное недоразумение», - добавил Алексей Кучеренко.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков заявил, что обращение гражданина принято и ответ будет опубликован на сайте в ближайшее время.