Межрегиональный слёт социальных предпринимателей «Создаём перспективы» состоится 21 ноября в Пскове

09:53, 07 ноября 2019, ПАИ

21 ноября в Пскове в спортивно-развлекательном парке «Простория» состоится знаковое бизнес-событие осени - межрегиональный слёт социальных предпринимателей «Создаём перспективы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Главная цель слёта - поиск возможностей привлечения эффективных инструментов негосударственного сектора для реализации программ поддержки социального предпринимательства в контексте действия приоритетных национальных проектов.

В рамках деловой программы предполагаются диалоги по темам социального предпринимательства в контексте реализации национальных проектов и негосударственной поддержки малого и среднего предпринимательства.

Программа включает сессии Фонда «Наше будущее», Фонда поддержки социальных проектов, крупнейшей краудфандинговой платформы России Планета.ру, практические выездные сессии.

Организатор: АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» при поддержке комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.

К участию в открытии и мероприятиях деловой программы приглашены представители региональных органов власти и муниципальных образований, бизнеса, российских фондов, некоммерческих организаций, российского экспертного сообщества, а также социальные предприниматели и социальные инвесторы.

Во второй день традиционно состоится Форум социальных предпринимателей Псковской области, на котором будут подведены итоги и состоится награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в сфере социального предпринимательства «Лучший социальный проект года». В Псковской области конкурс проводится в третий раз. С каждым годом количество желающих принять участие в нем неуклонно растет.

В прошлом году в Форуме социальных предпринимателей приняло участие около 100 человек.

С лендингом и предварительной программой можно ознакомиться здесь>>>. Контактные телефоны: +7 911 361 02 82, +7 953 246 88 20.