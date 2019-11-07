Треть россиян не высыпается из-за переработок

10:12, 07 ноября 2019, ПАИ

47% работающих жителей России не могут выспаться в будние дни. Основной причиной недосыпания остается необходимость сверхурочной работы или учёбы, так заявили 32% россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

В прошлом году переработки и учёба не давали выспаться 39%, а в 2017 году – 30%. Чаще всего граждане, которые имеют проблемы с режимом труда и отдыха, оценивают свою эффективность в 70%. Это на 5% меньше, чем в прошлом году.

Ещё 27% опрошенных отметили, что им не хватает времени на сон из-за досуга – просмотра телевизора, игр или чтения книг. Из-за проблем со здоровьем не высыпается 22% россиян. Среди других причин выделяются: наличие маленького ребёнка, внешние раздражители, некомфортная температура и бытовые дела.