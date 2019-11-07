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Общество

Почти половина россиян высказывается за возвращение смертной казни

В России выросло количество желающих вернуть смертную казнь. В 2017 году число сторонников возвращения высшей меры наказания составляло 44%, а сегодня уже 49%, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса Левада-центра.

За сохранение моратория на смертную казнь высказалась пятая часть респондентов (21%). Примерно столько же считают, что данный вид наказания следует отменить полностью. Ещё 10% опрошенных затруднились с ответом.

В пользу возврата высшей меры выступили преимущественно участники опроса в возрасте от 40-54 лет и старше. Сторонники казни считают, что к ней следует приговаривать за изнасилования несовершеннолетних, серийные убийства, умышленные убийства, терроризм, наркоторговлю, госизмену, а также за покушение на президента.

В опросе участвовали 1 тысяча 616 человек старше 18 лет. Были опрошены жители 137 населенных пунктов в 50 регионах.

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