Фотограф Константин Тищенко пополнил список претендентов премии «Народное признание-2019»

10:50, 07 ноября 2019, ПАИ

Фотограф Константин Тищенко, вошедший топ-100 лучших фотографов России, пополнил список претендентов на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2019» в номинации «Талант». Заявку прислала редакция газеты «Псковская правда».

Студент Псковского государственного университета Константин Тищенко вошел в топ-100 лучших фотографов России по итогам всероссийской премии Russian Photo Awards — 2019. А месяцем ранее стал лауреатом одной из номинаций фотопремии Moscow Photo Adwards. Победы для молодого фотографа, как отмечается в заявке, были неожиданностью — до этого он практически не принимал участия в профессиональных состязаниях. Потому что все свободное время занимает фотосъемка.

«Если мне доверяют, то процесс съемки проходит легко, — отмечает он. — Фотограф должен быть открытым для общения. Я всегда стараюсь разговаривать, шутить, вызывать людей на эмоции. Иногда даже приходится выглядеть глупо, чтобы вызвать улыбку на лице человека. Бывает, что люди не умеют позировать, но я всегда им помогаю — объясняю, как встать, куда положить руки, куда смотреть».

Премия «Народное признание» в этом году отмечает своё 10-летие. Присуждена она будет в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях можно прочесть здесь>>>

Выдвигать номинантов и быть кандидатом на премию может любой, основное условие – непосредственное отношение соискателя награды к Псковской области.

Заявки принимаются до 12:00 5 декабря. Прислать заполненный бланк (можно скачать здесь>>>) и фотографию претендента следует по электронной почте premiya@informpskov.ru.