Приуроченное к 100-летию Михаила Калашникова мероприятие пройдёт в Пскове

11:37, 07 ноября 2019, ПАИ

13 ноября в 15:00 в Пскове в проектном офисе «Команда 2018» (улица Некрасова, 19) состоится мероприятие «Моё оружие – щит, а не меч». Мероприятие проводит Псковская областная универсальная научная библиотека при поддержке проектного офиса «Команда 2018». Оно приурочено к 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

В его рамках псковичи смогут расширить знания об истории своей страны. Помимо этого, мероприятие будет способствовать возрождению патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, привлечению внимания населения к персоналиям, играющим ключевое значение в истории государства, а также воспитанию у молодежи чувства гордости за свою страну.

Авторы проекта отметили, что имя великого русского изобретателя Калашникова известно всему миру. Под его руководством разработаны и произведены десятки опытных образцов автоматического стрелкового оружия. Автомат Калашникова признан одним из самых значимых изобретений ХХ века, а на предприятии, названном в честь конструктора, собирают одни из лучших винтовок для биатлона. Различные модификации автомата Калашникова состоят на вооружении армий и спецподразделений 106 стран мира.

В 2016 году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения Михаила Калашникова. В апреле 2014 года учреждена медаль министерства обороны России «Михаил Калашников», которой награждаются военнослужащие и гражданский персонал Вооруженных Сил, работники ОПК и научно-исследовательских организаций за «отличия во внедрении инноваций при разработке, производстве и введении в эксплуатацию современных образцов вооружений и военной техники».