Около сотни арестов имущества должников произвели псковские судебные приставы

10:57, 07 ноября 2019, ПАИ

45 арестов имущества должников произвели псковские судебные приставы в ходе рейда, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Всего в рамках мероприятия приставы посетили более двух тысяч адресов должников по различным видам задолженностей. Помимо ареста имущества приставы составили 117 актов осмотра имущества должников, вручили 129 требований о явке на личный прием. В ходе рейда должники оплатили или предоставили документы об оплате долга по 52 исполнительным производствам, у 70 должников были установлены источники доходов.

Всего по результатам проведённого рейда окончанию подлежат 225 исполнительных производств.

В ходе рейда также было выявлено более 30 случаев неисполнения гражданами наказания в виде отбытия обязательных работ. В отношении данных граждан были составлены административные протоколы по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).