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Общество

Александр Братчиков: Ливневки – боль Пскова

«Ливневки – это боль города Пскова», - заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков в ходе брифинга 7 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Братчикова, изначально, в советское время, часть Пскова строилась без ливневых канализаций. Он пояснил, что ливневок нет на участках улиц Металлистов, Льва Толсткого, Яна Фабрициуса, Советской, Некрасова, Юбилейной и Народной. Также наблюдаются проблемы на улице Пароменской, Коммунальной, в микрорайонах Завокзалье и Кирпичи. Некоторые ливневые канализации проходят под жилыми домами.

Новая ливневая канализация, как рассказал Александр Братчиков, оборудована на улице Свердлова. Градоначальник отметил, что в скором времени ливневка будет построена на улице Молодежной и в районе Завокзалья. Также идет разработка проектно-сметной документации по организации ливневой канализации на улицах Алехина и Технической. Кроме того, канализация появится на улице Кузбасской Дивизии: ее проложат от улицы Юбилейной до Народной.  

Александр Братчиков также заверил, что открытую ливневую канализацию будут строить там, где нет возможности сделать закрытую.

Согласно результатам опроса ПАИ, около половины псковичей не верят в функционирование в городе ливневой канализации.

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