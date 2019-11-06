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Общество

Результаты опроса: Около половины псковичей не верят в функционирование в городе ливневой канализации

Читатели Псковского агентства информации дали оценку функционированию ливневой канализации в областной столице после затяжных осенних дождей. Опрос прошел в официальной группе ПАИ в социальных сетях. 46,2% (52 человека) не поверили в то, то в городе есть и функционирует ливневая канализация («В Пскове есть ливневки? Не смешите меня»).

31,8 процент респондентов (36 человек) указал на то, что даже небольшой дождь выводит городскую ливневую канализацию из строя. О том, что нужно привести канализацию в порядок, поскольку она «в сильный дождь постоянно напоминает о себе» заявили 17,7% опрошенных (20 человек).

Только 4,4% (5 человек) удовлетворены работой ливневой канализации в Пскове.

Дождь начался в Пскове 3 ноября, шел 3 дня и закончился, как и прогнозировала начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, только в ночь на 6 ноября. Из-за обильных осадков несколько улиц Пскова оказались практически под водой, река Пскова вышла из берегов, а на Ольгинской набережной и вовсе образовался «фонтан».  

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