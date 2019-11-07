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Общество

Начать ремонт дороги Гверстонь - Крупп - Кулье планируется в 2020 году

Начать ремонт дороги Гверстонь - Крупп - Кулье в Печорском районе планируется уже этой зимой. Об этом заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в прямом эфире проекта ПАИ-live 7 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Руководитель профильного комитета отметил, что данная дорога длинная, и в настоящий момент есть проект на ремонт 13 километров с устройством асфальтобетонного покрытия. По его словам, часть денег на ремонт дороги поступает в рамках программ приграничного сотрудничества с Эстонией и Латвией, однако он отметил, что есть тонкости с валютными счетами.

Борис Елкин выразил надежду, что уже в декабре будет запущена процедура закупки, а зимой начнутся ремонтные работы. «Как только появляются деньги объект выставляют на торги», – пояснил он и добавил, что земляные работы вполне возможно начать зимой, а летом уже укладывать асфальт.

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