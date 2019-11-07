Более центнера хлеба и кондитерских изделий сняли с реализации в Псковской области

12:24, 07 ноября 2019, ПАИ

За 9 месяцев 2019 года Управление Роспотребнадзора по Псковской области сняло с реализации 34 партии хлебобулочной и кондитерской продукции общим весом 114 кг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты исследовали 366 проб хлебобулочных и кондитерских изделий. По микробиологическим показателям проверили 198 проб, физико-химическим, санитарно-гигиеническим показателям - 160 проб, ГМО – 36 проб. Не соответствуют по физико-химическим показателям 2,7% исследованных проб, по микробиологическим показателям – 1,5%.

ГМО, радиоактивных веществ, солей тяжелых металлов, микотоксинов в пробах мукомольно-крупяных, хлебобулочных и кондитерских изделий не выявили.

По всей обнаруженной нестандартной продукции специалисты управления применили меры административного воздействия.