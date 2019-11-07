77 псковичей госпитализировали с признаками ОРВИ за неделю

13:01, 07 ноября 2019, ПАИ

За неделю в Псковской области 77 человек были госпитализированы с признаками ОРВИ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Всего за 7 дней в регионе заболели ОРВИ 2684 человек, заболеваемость ниже недельного эпидемического порога на 32,1 %. В Пскове такой диагноз поставили 1232 обратившимся, это ниже эпидпорога на 40,1%.

Лабораторный мониторинг показал, что активность циркуляции респираторных вирусов находится на низком уровне. За неделю обследовали 18 больных с признаками ОРВИ, у трёх выявили парагрипп, у двух – аденовирусную инфекцию, у одного – риносинцитиальную инфекцию.

По состоянию на 1 ноября 2019 года за счет федерального бюджета прививки от гриппа сделали 212 тыс. 873 человек, что составило 75,09% от плана иммунизации. Привиты, в том числе, 44 тыс. 308 детей (82,05% от плана). За счет других источников вакцинацию прошел 701 человек, в том числе 342 человека – на средства работодателей. Процент привитых от численности населения Псковской области составляет 33,8%.