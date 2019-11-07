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Общество

Единые стандарты госуслуг хотят ввести в России

В России планируют ввести единые стандарты государственных и муниципальных услуг. Соответствующий законопроект в первом чтении 7 ноября рассмотрит Госдума РФ, пишет «Парламентская газета».

Согласно документу, вводимые меры обеспечат однородную практику предоставления госуслуг и сократят срок предоставления отдельных услуг в сфере строительства. В частности, предполагается, что уже с 1 января 2020 года срок выдачи разрешения на строительство сократят с семи до пяти рабочих дней, а срок выдачи градостроительного плана земельного участка — с 20 до 14 рабочих дней.

В пояснительной записке к документу сообщается, что единые стандарты станут нормативными правовыми актами, обладающими приоритетом над административными регламентами, утверждаемыми на всех уровнях публичной власти, определяющими структуру, порядок, условия и результат предоставления конкретной государственной или муниципальной услуги, в том числе предусмотренной исчерпывающими перечнями.

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