«Подпольное казино» нашли археологи в Пскове

13:10, 07 ноября 2019, ПАИ

В Мстиславском раскопе на месте бывшей ТЭЦ в Пскове в слоях второй половины XVII археологи нашли «подпольное казино», сообщили Псковскому агентству информации в Археологическом центре Псковской области.

Cпециалистам удалось обнаружить скамью, на которой было расчерчено поле для игры в алькерк (разновидность «мельницы»). По их словам, в случае визита незваных гостей на игровое поле можно было просто сесть или быстро накрыть его тряпицей, чтобы скрыть от посторонних глаз.

«В царствование Алексея Михайловича азартные игры были запрещены и сурово карались. Игрокам приходилось идти на всяческие уловки, чтобы скрыть свое пагубное пристрастие», — рассказали археологи.

В 2018-м году в Пскове нашли немало фишек для игры. «А теперь еще одно доказательство разнообразного времяпровождение псковичей», — добавили в Археологическом центре.

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