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Общество

Читатели ПАИ могут проголосовать за идею сделать центр Пскова пешеходным

В официальной группе Псковского агентства информации в социальной сети «ВКонтакте» стартовало голосование за идею сделать центр Пскова пешеходным.

Вопрос о создании пешеходной зоны в центре областной столицы, как заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков, администрация города обсуждает вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Александр Братчиков считает, что на улицах города главным должен стать пешеход. И исходя из этого необходимо делать больше пешеходных дорожек. Детали «пешеходного проекта» на данный момент градоначальник не озвучил. 

Как оценивают данную идею сами жители областной столицы - мы узнаем после подведения итогов голосования. 

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