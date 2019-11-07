Читатели ПАИ могут проголосовать за идею сделать центр Пскова пешеходным

13:08, 07 ноября 2019, ПАИ

В официальной группе Псковского агентства информации в социальной сети «ВКонтакте» стартовало голосование за идею сделать центр Пскова пешеходным.

Вопрос о создании пешеходной зоны в центре областной столицы, как заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков, администрация города обсуждает вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Александр Братчиков считает, что на улицах города главным должен стать пешеход. И исходя из этого необходимо делать больше пешеходных дорожек. Детали «пешеходного проекта» на данный момент градоначальник не озвучил.

Как оценивают данную идею сами жители областной столицы - мы узнаем после подведения итогов голосования.