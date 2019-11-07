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Общество

Центр Пскова может стать пешеходным

Администрация Пскова вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым обсуждает вопрос о создании пешеходной зоны в центре областной столицы. Об этом заявил глава администрации города Александр Братчиков в ходе брифинга 7 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению градоначальника, площадь Ленина – «отвратительная». В дальнейшем, как считает Александр Братчиков, на улицах города главным должен стать пешеход. И исходя из этого необходимо делать больше пешеходных дорожек. Детали «пешеходного проекта» пока не были озвучены. 

Зато Александр Братчиков рассказал о ремонте улично-дорожной сети в Пскове. По его словам, в этом году из бюджета всех уровней на эти цели было направлено 446 млн рублей. Около 350 млн – в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также по поручению Михаила Ведерникова дополнительно было выделено 100 млн рублей на текущий ремонт улично-дорожной сети.

Глава администрации Пскова отметил, что ремонт коснулся: улиц Паровозная, Железнодорожная, Рельсовая, Юбилейная, Толстого, Лагерная, дороги на кладбище Орлецы, участка улицы Пароменской и улицы Яна Райниса.  

Также запланировано обновление дорожного полотна на улицах Стахановской, Петровской, 23-го июля, Гоголя, Декабристов, перекрестка улиц Индустриальной и Инженерной.

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