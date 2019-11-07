Правила распределения бюджетных мест в вузах изменят в России

13:20, 07 ноября 2019, ПАИ

В высших учебных заведениях России введут новые правила распределения бюджетных мест. Их планируют применить в 2021-2022 учебном году. Соответствующие изменения уже разрабатывает министерство науки и высшего образования, сообщает ТАСС.

В отличие от действующей модели, новая будет нацелена на обеспечение спроса регионов на рабочую силу, а не на потребности учебных заведений. К тому же нововведения дадут возможность региональным вузам увеличивать цифры приема.

В разработке методики распределения контрольных цифр приёма участвуют не только представители министерств и различных организаций, но и ассоциации и ведущие вузы.

5 ноября президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова за противоречивые правила распределения бюджетных мест в магистратуре.