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Общество

Память погибших сотрудников МВД почтили в Пскове

В Пскове на территории регионального УМВД почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Возле здания областного УМВД у памятного знака сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга в годы войны и в мирное время, состоялся торжественный митинг. Перед собравшимися выступили начальник УМВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Алексей Овсянников и ветеран органов внутренних дел Анатолий Марковский. После этого участники митинга возложили цветы к памятному знаку.

Затем прошел «круглый стол» руководства УМВД с членами семей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Алексей Овсянников поздравил присутствующих с наступающим Днём сотрудника органов внутренних дел и пожелал здоровья, доброго настроения и семейного благополучия. Гостям также были вручены цветы и памятные подарки.

После этого перед участниками мероприятия выступили члены творческого коллектива «Рубеж» УМВД России по Псковской области.

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