Работников агропромышленного комплекса наградили в Пскове

13:34, 07 ноября 2019, ПАИ

Работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности наградили в Пскове 7 июля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания, торжественная церемония прошла в Городском культурном центре и была посвящена профессиональному празднику всех, кто трудится в этой сфере, который отмечался в октябре.

Поздравить аграриев собрались председатель регионального парламента Александр Котов, заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору региона Николай Романов, главы городов и районов. Также на праздник пришли депутаты ПОС, возглавляющие сельскохозяйственные предприятия – Андрей Козлов, Виктор Гречин и Ирина Толмачева.

От лица исполнительной власти работников агропромышленного комплекса региона поздравила Нинель Салагаева: «Благодаря вашему труду отрасль ежегодно прирастает новыми показателями – рост составляет больше 10 процентов в год. Но всё-таки, в первую очередь, хочется поблагодарить наших аграриев не за цифры, а за каждодневный нелёгкий, кропотливый труд», - обратилась она к работникам сельского хозяйства.

Вице-губернатор пожелала им хороших урожаев и зачитала приветственный адрес главы региона Михаила Ведерникова. Лучшим работникам отрасли Нинель салагаева вручила федеральные и региональные награды. Почётную грамоту Министерства сельского хозяйства РФ получила, в том числе, депутат областного Собрания, генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест» Ирина Толмачёва.

Следующим слово взял Александр Котов. Он подчеркнул, что сегодняшний праздник - это замечательный повод поблагодарить псковских аграриев за достойный труд: «Агропромышленный комплекс – самая динамично развивающаяся отрасль экономики нашего региона. И здесь мы, без всякой лишней скромности, можем похвастаться определёнными успехами – на протяжении последних лет наши труженики села своими результатами занимают лидирующие позиции не только на Северо-Западе, но по некоторым показателям даже и по всей Российской федерации», - заявил спикер ПОС.

Он отметил, что псковичи гордятся достижениями регионального агропромышленного комплекса. По мнению Александра Котова, отрасль является успешной благодаря привлечению инвестиций, модернизации производства, серьёзной финансовой поддержке со стороны федерации и субъекта. Однако, самым главным фактором он назвал то, что люди на селе работают со всей душой. «Огромное вам спасибо за ваш нелёгкий труд!» - обратился к ним Александр Котов.

Из его рук благодарности Псковского областного Собрания депутатов получили директор ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Псковской области» Евгений Кузенёк и учредитель сельхозпредприятия «Тригорское» Игорь Муратов.

Затем награды вручили молодым специалистам сельского хозяйства, состоялся праздничный концерт.