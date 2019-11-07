Михаил Ведерников поблагодарил журналистов-победителей конкурса «Ганза - связь времен»

14:33, 07 ноября 2019, ПАИ

7 ноября в Пскове подвели итоги VII международного конкурса средств массовой информации «Ганза - связь времен». К победителям и и.п.главы города Елене Полонской от имени губернатора обратился руководитель управления по информационной ролитике Федор Турыгин, который зачитал приветственный адрес главы региона Михаила Ведерникова, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В своем приветственном адресе Михаил Ведерников отметил, что успех проведения крупных международных мероприятий во многом зависит от работы медиа-сообщества. И именно усилиями СМИ формируется интерес и «послевкусие каждого праздника».

«Медиаконкурс «Ганза – связь времён» является завершающим мероприятием Ганзейских дней Нового времени. Его работы помогут нам сохранить воспоминания о прошедшем фестивале, запечатлеть на долгие годы его самые яркие моменты. Ваши фотографии, видеоролики, тексты, – всё это станет вдохновением для последующих городов, которые примут гостей Ганзейского союза, а когда-нибудь – и для тех, кто снова будет встречать праздник в Пскове», - заявил губернатор.

Михаил Ведерников поблагодарил номинантов за активность и хорошие работы и поздравил победителей. «Желаю каждому из вас счастья, новых побед и успехов на профессиональном пути!», - заключил глава региона.