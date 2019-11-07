Правительство РФ выделит 15 млрд рублей 36 регионам на модернизацию дорог

14:35, 07 ноября 2019, ПАИ

Правительство России направит около 15 млрд рублей в 36 регионов на модернизацию дорог, сообщает ТАСС со ссылкой на главу кабинета министров Дмитрия Медведева. Дополнительные средства пойдут на финансирование отдельных объектов в крупных городах и городских агломерациях.

Также, по словам Дмитрия Медведева, в рамках программы «Цифровая экономика» правительство направит 3 млрд рублей 13 пилотным регионам, где внедряют цифровую модель образования. Данные средства пойдут в том числе на развитие инфраструктуры, создание систем комплексной безопасности, модернизацию кабельных и компьютерных сетей в 1,7 тысяч школах.

Помимо этого, будут распределены средства для выплат семьям, где рождается третий и последующие дети до достижения ими трёх лет. Это коснётся 21 региона.