Псковского кота без чипа не пропустили в Европу

14:53, 07 ноября 2019, ПАИ

В минувшие праздничные выходные в Себежском районе на российско-латвийской границе в МАПП «Бурачки» специалисты Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям не пропустили в Европу кота без электронного средства идентификации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В соответствии с требованиями ЕС идентификация кошек и собак, рожденных до 3 июля 2011 года, возможна в виде легко читаемого клейма, остальных животных – в виде имплантированного чипа. Вывоз животного из Российской Федерации запрещён.

Кроме того, в эти же выходные в деревне Лобок Невельского района госинспекторы запретили ввоз 3 коров и 80 килограммов мяса косули. Товар везли без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки, подтверждающей происхождение товаров.

Перемещение крупного рогатого скота и мяса диких животных по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлены акты о возврате грузов в Белоруссию.