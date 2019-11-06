Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Великих Луках готов на 80%

14:42, 07 ноября 2019, ПАИ

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ), который строится в Великих Луках возле общеобразовательной школы № 12, готов на 80%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Ход строительства проконтролировал заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов в ходе рабочей поездки в город. Его сопровождали глава администрации Великих Лук Любовь Романова и представители подрядной организации.

Сейчас рабочие укладывают на площадке будущего ФОКОТа новые покрытия и ведут подготовку к монтажу оборудования. Директор компании-подрядчика ООО «СМУ-44» Сергей Капралов оценил готовность объекта в 80% и заверил, что задержек нет, все оборудование и материалы уже получены, часть размещена на площадке, что-то осталось на складе предприятия. В ближайшее время планируется постелить искусственную газонную траву. «Отставаний от графика нет, все в рабочем режиме, до конца контракта объект будет сдан», — заявил подрядчик.

Василий Осипов обратил внимание, что спортивный объект нужно ввести в эксплуатацию в 2019 году. «Сложности есть, но они решаемы. Для этого мы и посещаем объекты, чтобы понимать проблематику и решать вопросы. Строительство финансируется из разных источников: сюда вложены федеральные, муниципальные и региональные средства», — подчеркнул он.

Спорткомплекс появится на месте бывшего уличного стадиона школы № 12. Его строят по аналогии со спортивной площадкой на острове Дятлинка. Проектом предусмотрены беговые дорожки, поле для мини-футбола, уличные многофункциональные тренажеры, баскетбольные кольца и другое спортивное снаряжение. На территории комплекса будут освещение и ограждение. ФОКОТ смогут посещать все жители микрорайона.