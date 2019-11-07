Госдума РФ уточнила порядок доступа к информации в открытых фондах архивов

15:28, 07 ноября 2019, ПАИ

Госдума России в третьем окончательном чтении приняла поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», пишет «Парламентская газета».

Принятый закон уточняет положения о доступе к информации, содержащейся в архивах. В частности, не может быть ограничен доступ к информации, содержащейся в открытых фондах библиотек, музеев и архивов, а также в информационных системах, созданных для обеспечения граждан.

При этом вводимые изменения ограничивают доступ к информации, содержащейся в архивных документах, если она составляет государственную тайну или представляет угрозу для безопасности. Могут также ограничить доступ к документам, которые находятся в неудовлетворительном физическом состоянии.