0
15:33
Когда подорожает проезд в автобусах: ПАИ-live с Борисом Елкиным
15:25
Сотрудники Псковского агентства информации заняли призовые места в конкурсе «Ганза — связь времен»
14:38
Елена Полонская поздравила победителей конкурса «Ганза - связь времен»
14:33
Михаил Ведерников поблагодарил журналистов-победителей конкурса «Ганза - связь времен»
14:30
Память погибших сотрудников МВД почтили в Пскове
13:34
Работников агропромышленного комплекса наградили в Пскове
13:10
«Подпольное казино» нашли археологи в Пскове
Еще новости
Общество

Госдума РФ уточнила порядок доступа к информации в открытых фондах архивов

Госдума России в третьем окончательном чтении приняла поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», пишет «Парламентская газета».

Принятый закон уточняет положения о доступе к информации, содержащейся в архивах. В частности, не может быть ограничен доступ к информации, содержащейся в открытых фондах библиотек, музеев и архивов, а также в информационных системах, созданных для обеспечения граждан.

При этом вводимые изменения ограничивают доступ к информации, содержащейся в архивных документах, если она составляет государственную тайну или представляет угрозу для безопасности. Могут также ограничить доступ к документам, которые находятся в неудовлетворительном физическом состоянии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Когда подорожает проезд в автобусах: ПАИ-live с Борисом Елкиным
07 ноября 2019
Когда подорожает проезд в автобусах: ПАИ-live с Борисом Елкиным
Сотрудники Псковского агентства информации заняли призовые места в конкурсе «Ганза — связь времен»
07 ноября 2019
Сотрудники Псковского агентства информации заняли призовые места в конкурсе «Ганза — связь времен»
Елена Полонская поздравила победителей конкурса «Ганза - связь времен»
07 ноября 2019
Елена Полонская поздравила победителей конкурса «Ганза - связь времен»
Михаил Ведерников поблагодарил журналистов-победителей конкурса «Ганза - связь времен»
07 ноября 2019
Михаил Ведерников поблагодарил журналистов-победителей конкурса «Ганза - связь времен»
Память погибших сотрудников МВД почтили в Пскове
07 ноября 2019
Память погибших сотрудников МВД почтили в Пскове
Работников агропромышленного комплекса наградили в Пскове
07 ноября 2019
Работников агропромышленного комплекса наградили в Пскове
«Подпольное казино» нашли археологи в Пскове
07 ноября 2019
«Подпольное казино» нашли археологи в Пскове
Автобусное движение на улице Юности в Пскове планируют запустить в начале 2020 года
07 ноября 2019
Автобусное движение на улице Юности в Пскове планируют запустить в начале 2020 года

Идет загрузка...