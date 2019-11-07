Псковская полиция ищет очевидцев ДТП, унесшего жизни супругов Долженко

14:53, 07 ноября 2019, ПАИ

ОМВД России по Псковскому району ищет очевидцев резонансного ДТП, которое произошло 3 ноября на трассе Санкт-Петербург – Псков и унесло жизни двух человек. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в производстве следственного отдела находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

Авария произошла около 10640. Автомобиль Hyundai, которым управлял пскович Глеб Долженко, выехал на встречную полосу и врезался в большегруз DAF, зарегистрированный в Латвии. По некоторым данным, водителю Hyundai стало плохо.

Водитель и его Мария Долженко погибли на месте. Три их дочери получили тяжёлые травмы. По данным на 5 ноября, 8-летняя и 14-летняя девочки вышли из комы, 17-летняя была введена в искусственную кому и находилась на вентиляции легких.

В связи с расследованием уголовного дела свидетелей и очевидцев произошедшего просят обратиться в органы предварительного следствия по телефону: 676-872 - дежурная часть отдела МВД России по Псковскому району или по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом № 19, кабинет №28 к заместителю начальника следственного отдела ОМВД России по Псковскому району капитану юстиции С.С.Манукяну, либо позвонить по телефону: 8-811-2593325.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил решить вопрос с оказанием адресной помощи пострадавшим сёстрам.

В социальных сетях ведётся сбор средств, чтобы помощь девочкам и их бабушке.