0
10:11
Порхов после ливней: Утки во дворах, подтопленные дома и размытые дороги
13:25
Погибших в ДТП под Псковом супругов Долженко похоронят 7 ноября
22:42
«Ласточка» из Санкт-Петербурга в Псков задерживается из-за обледенения контактного провода
13:47
Губернатор поручил решить вопрос оказания помощи девочкам, пострадавшим в ДТП под Псковом
20:17
Автотравмы, переломы и ушибы получили три девочки в ДТП под Псковом
13:12
Два человека погибли и трое детей получили травмы в ДТП под Псковом
11:18
Установлена предположительная причина пожара в семейной пивоварне под Псковом
Еще новости
Происшествия

Псковская полиция ищет очевидцев ДТП, унесшего жизни супругов Долженко

ОМВД России по Псковскому району ищет очевидцев резонансного ДТП, которое произошло 3 ноября на трассе Санкт-Петербург – Псков и унесло жизни двух человек. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в производстве следственного отдела находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

Авария произошла около 10640. Автомобиль Hyundai, которым управлял пскович Глеб Долженко, выехал на встречную полосу и врезался в большегруз DAF, зарегистрированный в Латвии. По некоторым данным, водителю Hyundai стало плохо.

Водитель и его Мария Долженко погибли на месте. Три их дочери получили тяжёлые травмы. По данным на 5 ноября, 8-летняя и 14-летняя девочки вышли из комы, 17-летняя была введена в искусственную кому и находилась на вентиляции легких.

В связи с расследованием уголовного дела свидетелей и очевидцев произошедшего просят обратиться в органы предварительного следствия по телефону: 676-872 - дежурная часть отдела МВД России по Псковскому району или по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом № 19, кабинет №28 к заместителю начальника следственного отдела ОМВД России по Псковскому району капитану юстиции С.С.Манукяну, либо позвонить по телефону: 8-811-2593325.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил решить вопрос с оказанием адресной помощи пострадавшим сёстрам.

В социальных сетях ведётся сбор средств, чтобы помощь девочкам и их бабушке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Порхов после ливней: Утки во дворах, подтопленные дома и размытые дороги
07 ноября 2019
Порхов после ливней: Утки во дворах, подтопленные дома и размытые дороги
Погибших в ДТП под Псковом супругов Долженко похоронят 7 ноября
06 ноября 2019
Погибших в ДТП под Псковом супругов Долженко похоронят 7 ноября
«Ласточка» из Санкт-Петербурга в Псков задерживается из-за обледенения контактного провода
05 ноября 2019
«Ласточка» из Санкт-Петербурга в Псков задерживается из-за обледенения контактного провода
Губернатор поручил решить вопрос оказания помощи девочкам, пострадавшим в ДТП под Псковом
05 ноября 2019
Губернатор поручил решить вопрос оказания помощи девочкам, пострадавшим в ДТП под Псковом
Автотравмы, переломы и ушибы получили три девочки в ДТП под Псковом
03 ноября 2019
Автотравмы, переломы и ушибы получили три девочки в ДТП под Псковом
Два человека погибли и трое детей получили травмы в ДТП под Псковом
03 ноября 2019
Два человека погибли и трое детей получили травмы в ДТП под Псковом 1
Установлена предположительная причина пожара в семейной пивоварне под Псковом
03 ноября 2019
Установлена предположительная причина пожара в семейной пивоварне под Псковом
Наталья Тихомирова: Предпринимаются меры для решения чрезвычайной ситуации с Гремячей башней
01 ноября 2019
Наталья Тихомирова: Предпринимаются меры для решения чрезвычайной ситуации с Гремячей башней 4

Идет загрузка...