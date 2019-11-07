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Общество

78-летие парада на Красной площади отметили в Пскове

7 ноября в День воинской славы России в Пскове на площади Победы состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 78-ой годовщине легендарного парада, который прошел в 1941 году на Красной площади в Москве.

В мероприятии приняли участие члены общественной организации Псковской области «Собрание высшего офицерского состава», руководитель следственного управления следственного комитета России по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня, представители городской администрации, военнослужащие 76-ой десантно-штурмовой дивизии, курсанты академии ФСИН России, представители силовых структур, общественные организации военно-патриотической направленности и горожане, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Псковской области.

Мероприятие началось с выступления присутствующих гостей, которые отметили историческую значимость легендарного парада войск Красной Армии в осажденной Москве 7 ноября 1941 года. Среди воинов парада 1941 года были псковичи Станислав Меньшиков, Иван Гаврилов, Геннадий Ракиткин, Николай Кружков, Андрей Осипов и Иван Фролов.

После торжественных речей прозвучал гимн России, а затем участники митинга возложили к могиле Неизвестному солдату гирлянду воинской славы и цветы. В завершение мероприятия военнослужащие Псковского гарнизона, курсанты академии ФСИН России и псковские кадеты прошли торжественным маршем.

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