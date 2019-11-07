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В надежде продать автомобиль великолучанин перевел деньги мошенникам

В надежде продать свой автомобиль в интернете великолучанин перевел деньги с карты супруги мошенникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина опубликовал на сайте объявление о продаже ВАЗ-2115, 6 ноября ему позвонил потенциальный покупатель, который сообщил, что готов внести предоплату. У великолучанина не было своей банковской карты и он позаимствовал ее у супруги. Он пошел к банкомату, где под диктовку незнакомца выполнил определенные операции. В результате с карты было переведено 700 рублей. Автомобиль продать так и не удалось. По данному факту проводится проверка.

31 октября у 29-летнего великолучанина неизвестным образом произошло списание с банковской карты 4500 рублей. Потерпевший пришел за помощью к сотрудникам ОМВД России по городу Великие Луки. Полиция установила подозреваемого в совершении данного противоправного деяния, им оказался ранее неоднократно судимый 31-летний житель города Дно. Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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