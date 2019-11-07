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Общество

Псковичи собирают подписи на включение Летнего сада в программу «Формирование современной городской среды»

В Пскове проходит сбор подписей среди жителей города на включение Летнего сада в муниципальную программу «Формирование современной городской среды». Как сообщает на своей странице в социальных сетях псковичка Александра Лебедева, подписать лист можно с 10:00 до 19:00 по адресу: улица Советская, 60а, офис 12.

По ее словам, финансирование на Летний сад не предусматривалось «в ближайшие сто лет». «Необходимо собраться 100 подписей, тогда будет сформирована заявка и представлена на суд депутатам. А они уже будут решать, какую из представленных территорий надо первоочередно профинансировать и благоустроить», — отметила она.

Александра Лебедева добавила, что подписной лист ей выдал директор Городского парка культуры и отдыха имени А. С. Пушкина Евгений Шелемба. Псковичка отмечает, что немотря на признаки бюрократиии в таком виде работ она все же надеется сдвинуть решение вопроса с мертвой точки. 

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