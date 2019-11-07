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Более 100 тонн подкарантинной продукции не пропустили через границу в Псковской области

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям на российско-белорусском и на внешних участках государственной границы Российской Федерации запретили к ввозу 104,8 тонн продукции растительного происхождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В Псковскую область пытались ввезти морковь и яблоки, их везли из Белоруссии в Республику Дагестан и Санкт-Петербург, а также какао-бобы, которые перемещали железнодорожным транспортом из Эстонии в Самару.

Специалисты выяснили, что фитосанитарный сертификат, выданный на партию моркови, недействителен, так как документ содержит изменения, не заверенные должностным лицом выдавшего его уполномоченного органа.

Также было выявлено несоответствие информации об экспортёре яблок и его адресе, заявленной в фитосанитарном сертификате и указанной в товаротранспортной накладной. А на 65,3 тонны какао-бобов отсутствовал фитосанитарный сертификат. Таким образом, убедиться в безопасности плодов шоколадного дерева и подтвердить их карантинное фитосанитарное состояние и происхождение не представилось возможным.

Ввоз 20 тонн моркови, 19,5 тонн яблок и 65,3 тонн какао-бобов на территорию Российской Федерации запрещен.

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