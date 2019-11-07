Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за 19 лет
Американские ученые впервые за 19 лет обнаружили новый штамм ВИЧ, сообщает ТАСС со ссылкой на западные СМИ.
Этот штамм вируса ученые нашли у трёх жителей африканской страны Конго. Он относится к наиболее распространенной и губительной группе М вида ВИЧ-1. Эта группа является основной причиной более 90% случаев ВИЧ-инфекции.
Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда разработали основные принципы классификации подтипов. Ученые также подчеркнули, что нет причин для паники или беспокойства, так как новый штамм является аномалией, и им заражены не так много людей.