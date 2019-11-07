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Общество

Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за 19 лет

Американские ученые впервые за 19 лет обнаружили новый штамм ВИЧ, сообщает ТАСС со ссылкой на западные СМИ.

Этот штамм вируса ученые нашли у трёх жителей африканской страны Конго. Он относится к наиболее распространенной и губительной группе М вида ВИЧ-1. Эта группа является основной причиной более 90% случаев ВИЧ-инфекции.

Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда разработали основные принципы классификации подтипов. Ученые также подчеркнули, что нет причин для паники или беспокойства, так как новый штамм является аномалией, и им заражены не так много людей.

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