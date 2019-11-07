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Общество

Реконструкцию водопровода в великолукском Переслегино завершат в 2020 году

Реконструкция системы водоснабжения в деревне Переслегино Великолукского района завершится в 2020 году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

На данный момент строят две новые насосные станции первого и второго подъема. Рабочие уже залили бетонное основание для насосной станции второго подъема, выровняли весь строительный участок. Всё необходимое оборудование закупается. Также в 2019 году планируется завершить строительство насосной станции первого подъема и реконструировать артезианскую скважину. Трубы магистрального водопровода по всему поселку подрядчик заменит в 2020 году.

Заместитель главы Великолукского района Алексей Кузьмин пояснил, что благодаря проведению этих работ в деревне появится качественное водоснабжение. «Нынешний водопровод уже имеет высокую степень износа, постоянно приходится ремонтировать возникающие прорывы. При увеличении водопотребления напор существенно падает, имеющихся резервуаров не хватает, качество воды также оставляет желать лучшего», — пояснил он.

Водопровод в деревне Переслегино реконструируют по государственной программе Псковской области «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами». На эти цели выделено порядка 60 млн рублей, средства поступили в виде субсидий из федерального и областного бюджетов. В 2019 году будут освоены 17 млн рублей.

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